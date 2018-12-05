Флагман Samsung Galaxy S10 Plus показали на новых фото и видео

Сразу несколько источников опубликовали новую информацию по будущему флагману Samsung. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, блогер и инсайдер @OnLeaks поделился свежими изображениями и видео Galaxy S10 Plus. Оказалось, что после Galaxy A9 (2018) S10 Plus станет вторым смартфоном Samsung, который оснастят четырьмя основными камерами. Кроме того, смартфон получил две фронтальные камеры.

На фото дизайнер Вениамин Гескин сравнил Galaxy S10 и S10 Plus.

Размеры Galaxy S10 Plus составят 157,5×75× 7,8 миллиметра , выступающая камера увеличивает его толщину до 9 миллиметров .

6,4 дюйма

Размер экрана Quad HD+ составит, в него встроят сканер отпечатка пальцев. В конструкции нашлось место и 3,5-миллиметровому аудиоразъему.

В зависимости от рынка Galaxy S10 Plus будут комплектовать чипсетами Snapdragon 855 или Exynos 9820. Ожидается, что флагман получит вплоть до 12 гигабайт оперативной памяти и до 1 терабайта внутренней памяти.

Кроме того, Galaxy S10 Plus оснастят новым пользовательским интерфейсом. Флагманская линейка выйдет на рынок весной 2019 года.