01:52
USD 69.85
EUR 79.20
RUB 1.05
Техноблог

Флагман Samsung Galaxy S10 Plus показали на новых фото и видео

Сразу несколько источников опубликовали новую информацию по будущему флагману Samsung. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, блогер и инсайдер @OnLeaks поделился свежими изображениями и видео Galaxy S10 Plus. Оказалось, что после Galaxy A9 (2018) S10 Plus станет вторым смартфоном Samsung, который оснастят четырьмя основными камерами. Кроме того, смартфон получил две фронтальные камеры.

На фото дизайнер Вениамин Гескин сравнил Galaxy S10 и S10 Plus.

Размеры Galaxy S10 Plus составят 157,5×75×7,8 миллиметра, выступающая камера увеличивает его толщину до 9 миллиметров.

Размер экрана Quad HD+ составит 6,4 дюйма, в него встроят сканер отпечатка пальцев. В конструкции нашлось место и 3,5-миллиметровому аудиоразъему.

В зависимости от рынка Galaxy S10 Plus будут комплектовать чипсетами Snapdragon 855 или Exynos 9820. Ожидается, что флагман получит вплоть до 12 гигабайт оперативной памяти и до 1 терабайта внутренней памяти.

Кроме того, Galaxy S10 Plus оснастят новым пользовательским интерфейсом. Флагманская линейка выйдет на рынок весной 2019 года.
Ссылка:
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Первым в мире 12 гигабайт оперативной памяти получит флагман Samsung Galaxy S10
У Samsung Galaxy Note9 проявились серьезные проблемы с камерой
Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Фотографии дорогой «раскладушки» Samsung W2019 слили в интернет
Samsung официально представила смартфон Galaxy A7 (2018) с тройной камерой
Опасные гаджеты. В Мадриде взорвался ноутбук, в Нью-Йорке загорелся смартфон
Четыре основные камеры. Очередная премьера смартфона от Samsung
Смартфон взорвался около женщины с ребенком в китайском салоне красоты
Новый флагман Samsung Galaxy Note 10 назовут в честь великого художника
Рождение флагмана: Samsung показала производство флагмана Galaxy Note 9
Популярные новости
Мировые лидеры. Пятерка самых продаваемых автомобилей Мировые лидеры. Пятерка самых продаваемых автомобилей
&laquo;Яндекс&raquo; представил собственный смартфон с&nbsp;&laquo;Алисой&raquo; «Яндекс» представил собственный смартфон с «Алисой»
Первый в&nbsp;мире электромотоцикл, напечатанный на&nbsp;3D-принтере, представили немцы Первый в мире электромотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили немцы
Определены смартфоны с&nbsp;самой быстрой зарядкой Определены смартфоны с самой быстрой зарядкой
Бизнес
В&nbsp;центре Бишкека появилась первая многоуровневая стоянка В центре Бишкека появилась первая многоуровневая стоянка
Эмир Чукуев попрощался с&nbsp;коллективом ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Эмир Чукуев попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения