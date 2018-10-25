Таэквондисты из Кыргызстана завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана

Кыргызстанцы завоевали девять медалей на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Состязания прошли в Астане с участием 200 спортсменов из РК, России и КР. Из нашей страны ездила команда ДЮСШ № 2 Аламединского района под руководством главного тренера Сергея Фаустова и наставника Карлыгаш Фаткулиной. В ее активе три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Первое место в своих категориях заняли Азизбек Дуйшенбеков, Карим Ибрагимов и Кирилл Дрозденко. Вторыми стали Эсентур Текебаев и Айназик Абдужаббирова, третьими — Алим Эмиров и Илим Тажибаев. У Имрана Михманова два призовых места — второе и третье.

«В ноябре собираемся в Алматы на международный турнир. Позднее, если найдем средства, отправимся в Малайзию на чемпионат Азии», — добавили в команде.