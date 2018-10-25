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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана завоевали девять медалей на чемпионате Казахстана

Фото Сергея Фаустова. Триумфаторы чемпионата Казахстана по таэквондо ITF

Кыргызстанцы завоевали девять медалей на открытом чемпионате Казахстана по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Состязания прошли в Астане с участием 200 спортсменов из РК, России и КР. Из нашей страны ездила команда ДЮСШ № 2 Аламединского района под руководством главного тренера Сергея Фаустова и наставника Карлыгаш Фаткулиной. В ее активе три золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Первое место в своих категориях заняли Азизбек Дуйшенбеков, Карим Ибрагимов и Кирилл Дрозденко. Вторыми стали Эсентур Текебаев и Айназик Абдужаббирова, третьими — Алим Эмиров и Илим Тажибаев. У Имрана Михманова два призовых места — второе и третье.

«В ноябре собираемся в Алматы на международный турнир. Позднее, если найдем средства, отправимся в Малайзию на чемпионат Азии», — добавили в команде.
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