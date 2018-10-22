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Спорт

Спортивный календарь с 22 по 28 октября

20-25 октября. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Самарканд (Узбекистан)

На старт вышли спортсмены не старше 23 лет. Кыргызстан представляют 10 гребцов.

20-28 октября. Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Будапешт (Венгрия)

Это одно из главных спортивных событий года для Кыргызстана. В строю золотое поколение отечественных борцов, которые наверняка не ударят в грязь лицом на турнире такого уровня.

22-28 октября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Стамбул (Турция)

Участвуют более 40 спортсменок из 15 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

26-28 октября. Кубок мира по пауэрлифтингу (по версии WPA). Долгопрудный (Россия)

В составе сборной Кыргызстана 24 спортсмена. Среди них титулованные Любовь Малеева, Дмитрий Дороженко, Татьяна Полстянова и Александр Белимов.

26-28 октября. Чемпионат Кыргызстана по спортивному скалолазанию. Бишкек

Запланированы соревнования в дисциплинах «скорость», «трудность» и «боулдеринг».

27 октября. Легкоатлетический кросс. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

За победу борются учащиеся школ, вузов и средних профессиональных учебных заведений. Состязания посвящены Году развития регионов.

27 октября. Международные соревнования AicolFC 6 — «Кубок дружбы народов» по смешанным единоборствам. Москва (Россия)

В программе профессиональные поединки с участием спортсменов из РФ, Кыргызстана, Казахстана, Украины и других стран.

 

27 октября. Международные соревнования WEF 66 Selection 19 по кулатуу эртаймаш. Санкт-Петербург (Россия)

Федерация WEF продолжает охватывать своими соревнованиями все больше городов. В этом турнире участвуют бойцы — профессионалы из РФ, Кыргызстана и других стран.

28 октября. Чемпионат Кыргызстана по дрифту, третий этап. Бишкек, площадь Победы, 12.00

Это заключительный этап чемпионата. Болельщиков ждут зрелищные состязания, а гонщиков — обилие адреналина и стертых покрышек.
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