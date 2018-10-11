Ошский «Алай» выиграл международный турнир по футболу

Ошский «Алай» выиграл международные соревнования по футболу.

В Баткене 9-11 октября впервые прошли состязания на Кубок Ферганской долины. Среди взрослых за победу боролись четыре команды из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В первом туре действующий чемпион КР «Алай» со счетом 3:2 одолел таджикистанский «Худжанд». Голы у победителей забили Улугбек Рискулов, Жоел Кожо и Акрамжон Умаров. Затем «Алай» разошелся миром (0:0) с «Нефтчи» из Узбекистана. Сегодня в последнем туре ошский клуб разгромил команду Баткенской области — 9:0.

По итогам турнира «Алай» и «Нефтчи» набрали по семь очков. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «Алай» занял первое место. На втором — «Нефтчи», на третьем — «Худжанд», на четвертом — Баткенская область.