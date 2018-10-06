Кыргызстанцы выиграли 12 матчей на Всемирной шахматной олимпиаде, проходившей с 24 сентября по 5 октября в городе Батуми (Грузия).

Шахматная олимпиада проводится раз в два года. Нынешний розыгрыш был 43-м по счету. Среди мужчин за победу боролись 185 команд из 180 стран, среди женщин — 151 команда из 146 стран. Они сыграли 11 туров по швейцарской системе.

Фото batumi2018.fide.com. Кыргызстанец Мелис Маматов на Всемирной шахматной олимпиаде-2018

В мужском турнире за сборную своей страны выступали многие титулованные шахматисты. Например, Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения), Владимир Крамник (Россия) и Вишванатан Ананд (Индия). В сборной КР играли Тологон тегин Семетей, Тагир Таалайбеков, Асыл Абдыжапар, Мелис Маматов и Руслан Съездбеков. Они победили Сенегал (4:0), Мали (3:1), Сальвадор (3:1), Китайский Тайбэй (2,5:1,5), Таиланд (3,5:0,5) и Оман (3:1). Командам Греции, Грузии, Замбии, Исландии и Латвии наша сборная уступила. В итоговой таблице она заняла 75-е место.

В женском турнире выступали именитые Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Анна Музычук (Украина) и Александра Костенюк (Россия). За сборную КР играли Александра Самаганова, Диана Омурбекова, Заирбек кызы Бегимай, Шаадат Момуналиева и Зарина Усупбекова. Они обыграли Таиланд (3:1), Японию (4:0), Гану (4:0), Тринидад и Тобаго (4:0), ОАЭ (2,5:1,5) и Чили (2,5:1:5). С Литвой разошлись миром (2:2). Армении, Швейцарии, Норвегии и Гватемале уступили. Итог — 48-е место.

На Всемирной шахматной олимпиаде-2016 мужская сборная КР стала 79-й среди 180 команд, а женская — 56-й среди 140.