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Спорт

Спортивный календарь с 8 по 14 октября

6-13 октября. III летние Параазиатские игры. Джакарта (Индонезия)

В программе 18 видов спорта. Участвуют 42 страны. Кыргызстан представляют три пауэрлифтера и легкоатлет.

6-18 октября. III летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес (Аргентина)

За победу в 32 видах спорта борются около четырех тысяч атлетов из 206 стран. От нашей страны выступают 13 человек. Без медалей с таких состязаний кыргызстанцы еще не возвращались.

8-13 октября. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Шымкент (Казахстан)

В мужской части турнира за победу борются около 50 спортсменов из 11 стран. В их числе действующий чемпион Кыргызстана Кирилл Кистанов.

10-15 октября. Чемпионат мира по гиревому спорту. Даугавпилс (Латвия)

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Кыргызстанцы — одни из фаворитов. На ЧМ-2016 у них было четыре медали, на ЧМ-2017 — три.

12-14 октября. Кубок Кыргызстана по пенчак силату. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»

На летних Азиатских играх-2018 наши мастера пенчак силата доказали, что не зря занимаются этим экзотическим единоборством. Теперь будут закреплять успех. Цель нынешнего турнира — формирование сборной для участия в чемпионате мира.

12-14 октября. Первенство мира по самбо. Тбилиси (Грузия)

Турнир проводится среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Кыргызстанцы как всегда среди претендентов на медали.

12-21 октября. Чемпионат мира по армрестлингу. Анталья (Турция)

Участвуют более 1,5 тысячи атлетов из 45 стран, в том числе сборная Кыргызстана. На ЧМ-2017 она завоевала четыре награды.

13 октября. Чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек, Карагачевая роща

Это заключительный старт местных легкоатлетов в сезоне-2018. Участвуют сильнейшие спортсмены из столицы и регионов.
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