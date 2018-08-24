16:59
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Спорт

Рекорд. Евгений Ваккер выступил на седьмых в карьере Азиатских играх

Фото из архива ГАМФКиС. Евгений Ваккер (справа) с тренером в 2017 году

Велогонщик из Кыргызстана Евгений Ваккер выступил на седьмых в карьере Азиатских играх.

Евгений Ваккер — живая легенда отечественного спорта. Ему 44 года. На Азиаде он дебютировал в 1994-м и с тех пор каждые четыре года представляет Кыргызстан на главных соревнованиях континента. В 1994-м, 2002-м, 2006-м, 2010-м и 2014-м он завоевал «серебро», а в 1998-м — «бронзу». Восемь раз был призером чемпионата Азии (чемпионом — четырежды). Это рекорды континента. В 2017-м ему вручили орден «Манас».

Сегодня на Азиаде в Индонезии Ваккер выступил в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом на 40 километров. Из 17 участников самый старший. Среди соперников были ребята более чем в два раза моложе его. Победил казахстанец Алексей Луценко, чей итоговый результат составил 55 минут 37,13 секунды. Вторым стал Мураджан Халмуратов (Узбекистан), третьим — Фамиюки Беппу (Япония). Евгений Ваккер занял 11-е место, отстав от чемпиона на 7 минут 56,99 секунды.
Ссылка:
просмотров: 596
Версия для печати
Материалы по теме
Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Штангист Иззат Артыков завоевал «бронзу» на Азиатских играх
Кыргызстанец Акжол Махмудов — серебряный призер Азиатских игр
Одна победа в двух играх. Сборная Кыргызстана по баскетболу стартовала на Азиаде
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх
У Кыргызстана четвертая медаль на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала «бронзу» на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по футболу уступила второй матч на Азиатских играх
Айсулуу Тыныбекова — серебряный призер Азиатских игр
Популярные новости
Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на&nbsp;Азиатских играх Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх
Азиатские игры-2018. У&nbsp;Кыргызстана уже девять медалей Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Кыргызстанцы приняли участие в&nbsp;церемонии открытия Азиатских игр Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр
Бизнес
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования