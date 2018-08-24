Рекорд. Евгений Ваккер выступил на седьмых в карьере Азиатских играх

Велогонщик из Кыргызстана Евгений Ваккер выступил на седьмых в карьере Азиатских играх.

Евгений Ваккер — живая легенда отечественного спорта. Ему 44 года. На Азиаде он дебютировал в 1994-м и с тех пор каждые четыре года представляет Кыргызстан на главных соревнованиях континента. В 1994-м, 2002-м, 2006-м, 2010-м и 2014-м он завоевал «серебро», а в 1998-м — «бронзу». Восемь раз был призером чемпионата Азии (чемпионом — четырежды). Это рекорды континента. В 2017-м ему вручили орден «Манас».

Сегодня на Азиаде в Индонезии Ваккер выступил в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом на 40 километров. Из 17 участников самый старший. Среди соперников были ребята более чем в два раза моложе его. Победил казахстанец Алексей Луценко, чей итоговый результат составил 55 минут 37,13 секунды. Вторым стал Мураджан Халмуратов (Узбекистан), третьим — Фамиюки Беппу (Япония). Евгений Ваккер занял 11-е место, отстав от чемпиона на 7 минут 56,99 секунды.