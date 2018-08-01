Руслан Кыдырмышев: WEF стремится в число лучших организаций по ММА в мире

Всемирная федерация кулатуу эртаймаш (WEF) стремится в число лучших организаций мира, проводящих турниры по ММА. Об этом ИА «24.kg» заявил ее президент Руслан Кыдырмышев.
По его словам, год назад WEF организовывала свой 27-й турнир, а скоро проведет 61-й. На один только август намечено четыре турнира: в Нарыне, Кара-Суу, Чолпон-Ате и Токмаке. «Любителей ММА в Кыргызстане множество. В маленьких залах все желающие не помещаются. Поэтому проводим соревнования на стадионах. Наши представители в регионах стараются порадовать болельщиков, пока тепло, — сказал Руслан Кыдырмышев. — Мало кто может похвастать таким количеством соревнований».
«По рейтингу авторитетного портала о смешанных единоборствах Fight Matrix, оценивающего организации ММА по многим критериям, WEF идет 103-й. Я этим не очень доволен. Мы должны, как минимум, войти в 50 лучших в мире, — сказал Руслан Кыдырмышев. — Казахстанская организация Alash Pride, которая для нас была легендой, идет 189-й. Многие российские еще ниже. Перед нами только заокеанские организации».
Он отметил, что 98 процентов бойцов ММА, входящих в число лучших в Кыргызстане и достойно представляющих его за рубежом, в свое время выступали и побеждали в WEF. «Мы своих чемпионов не удерживаем. Раскачиваем их, они выигрывают, о них узнают другие организации и делают им предложения. Это наша основная задача», — добавил Руслан Кыдырмышев.