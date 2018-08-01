Руслан Кыдырмышев: WEF стремится в число лучших организаций по ММА в мире

Всемирная федерация кулатуу эртаймаш (WEF) стремится в число лучших организаций мира, проводящих турниры по ММА. Об этом ИА «24.kg» заявил ее президент Руслан Кыдырмышев.

Фото из архива ИА «24.kg». Президент WEF Руслан Кыдырмышев

По его словам, год назад WEF организовывала свой 27-й турнир, а скоро проведет 61-й. На один только август намечено четыре турнира: в Нарыне, Кара-Суу, Чолпон-Ате и Токмаке. «Любителей ММА в Кыргызстане множество. В маленьких залах все желающие не помещаются. Поэтому проводим соревнования на стадионах. Наши представители в регионах стараются порадовать болельщиков, пока тепло, — сказал Руслан Кыдырмышев. — Мало кто может похвастать таким количеством соревнований».

«По рейтингу авторитетного портала о смешанных единоборствах Fight Matrix, оценивающего организации ММА по многим критериям, WEF идет 103-й. Я этим не очень доволен. Мы должны, как минимум, войти в 50 лучших в мире, — сказал Руслан Кыдырмышев. — Казахстанская организация Alash Pride, которая для нас была легендой, идет 189-й. Многие российские еще ниже. Перед нами только заокеанские организации».

Он отметил, что 98 процентов бойцов ММА, входящих в число лучших в Кыргызстане и достойно представляющих его за рубежом, в свое время выступали и побеждали в WEF. «Мы своих чемпионов не удерживаем. Раскачиваем их, они выигрывают, о них узнают другие организации и делают им предложения. Это наша основная задача», — добавил Руслан Кыдырмышев.