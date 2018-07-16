«Дордой» сохранил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Дордой» сохранил лидерство в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, 14 и 15 июля прошли поединки 15-го тура национального первенства.

«Алай» и «Алга» сыграли вничью — 0:0.

«Нефтчи» одолел «Академию» — 2:0. Оба мяча забил Отабек Хайдаров.

«Дордой» взял верх над «Кара-Балтой» — 3:1. У победителей забили Эрнист Батырканов (дважды) и Муролим Ахмедов, у проигравших — Мирлан Мурзаев.

«Абдыш-Ата» победила «Илбирс» — 3:0. Отличились Асылбек Искаков, Эламан Мамытов и Владимир Казакбаев.

По итогам тура во главе турнирной таблицы идет «Дордой» (32 очка). Далее следуют «Нефтчи» (31) и «Алга» (29).