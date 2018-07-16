Спортивный календарь с 16 по 22 июля

9-17 июля. Чемпионат мира по ушу. Бразилиа (Бразилия)

Турнир проводится в возрастной категории «юниоры». Кыргызстан представляют четыре спортсмена.

10-20 июля. Международный шахматный фестиваль KarakolOpen 2018. Иссык-Кульская область

В программе три турнира: среди спортсменов до 8, 10 и 12 лет. Они играют девять туров по швейцарской системе.

16-21 июля. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Андижан (Узбекистан)

В женской части турнира за победу борются более 40 спортсменок из семи стран, в том числе кыргызстанки Саара Кунакунова и Мырзайым Шерикулова.

16-22 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Астана (Казахстан)

На корты вышли 50 теннисисток из 20 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина, которая неделей ранее успешно выступила на другом турнире в Казахстане.

17-22 июля. Чемпионат Азии среди молодежи по борьбе. Нью-Дели (Индия)

Запланированы состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. Кыргызстанцы — одни из фаворитов.

18 июля. Соревнования по регби-7. Бишкек, северный спорткомплекс «Динамо», 9.00

Турнир посвящен годовщине образования Национальной гвардии Кыргызстана. Участвуют команды из нескольких подразделений силовых структур, где этот вид у нас больше всего развивается, а также сборная Бишкека.

20-22 июля. Международные соревнования Vehbi Emre & Hamit Kaplan по греко-римской борьбе. Стамбул (Турция)

От Кыргызстана выступают семь спортсменов, среди которых именитые Акжол Махмудов, Мурат Рамонов и Каныбек Жолчубеков. Для них этот турнир — этап подготовки к предстоящим Азиатским играм.

20-22 июля. Открытый чемпионат Азии по таэквондо ITF. Бишкек

Участвуют спортсмены из КР, Казахстана, России, Узбекистана и других стран. Организатор — федерация, возглавляемая Виталием Олейниченко.

21-22 июля. Открытый Кубок Европы среди юниоров по дзюдо. Прага (Чехия)

Кыргызстан представляет член сборной страны Ишен Аманов. Неделю назад он выступил на аналогичном турнире в Венгрии.

21-22 июля. Соревнования по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29, 9.00

Турнир проводят среди юношей (до 16 и до 18 лет), девушек (старше 16 лет) и мужчин (старше 18 лет). Участвуют 88 команд.