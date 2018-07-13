Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории проведения турнира. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Невероятный, изумительный чемпионат мира! С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — сказал он на пресс-конференции.

Джанни Инфантино поблагодарил «русский народ и всю Россию», а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и «заставил всех дышать футболом».