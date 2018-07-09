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Спорт

В Бишкеке построят Академию шахмат

В Бишкеке начинается строительство Академии шахмат.

Сегодня на территории Международного университета науки и бизнеса прошла церемония закладки капсулы под будущую академию. Участвовали представители вуза и директор Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов.

По словам председателя попечительского совета университета Нургалы Асаналиева, шахматы помогают человеку развивать мышление, поэтому важно продвигать их среди подрастающего поколения. «Площадь академии — 1,5 тысячи квадратных метров. Максимальный срок строительства — год. Его полностью финансирует наш вуз. Рассчитываем, что государство будет поддерживать организацию соревнований на нашей базе», — отметил он.

Ожидалось, что в церемонии поучаствует чемпион мира Анатолий Карпов (Россия), и впоследствии академии дадут его имя. Однако он отсутствовал. «Ряд организационных моментов к началу закладки капсулы оказался не решен. В их числе и вопрос о придании учреждению имени Карпова», — сообщил ИА «24.kg» президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов.
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