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Спорт

Одной стало мало. В Москве открывают вторую фан-зону для футбольных болельщиков

В Москве 7 июля откроется вторая фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу около стадиона «Спартак». Об этом в соцсетях написал мэр столицы Сергей Собянин.


«Фан-зона ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона «Спартак». Там будут установлены восемь экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды», — написал мэр.

Откроется фан-зона в 14.00.
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