Актер или симулянт? Сколько времени пролежал Неймар на газоне ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. Такие цифры привело издание RTS Sport.

Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ с командой Мексики — 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Бразилец давно славится «актерским мастерством», и даже если нарушение и было, то он стал заложником собственной репутации.