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Спорт

На Иссык-Куле стартовал Кубок Анатолия Карпова по шахматам

В Иссык-Кульской области с 28 июня по 8 июля проходит I Кубок А.Е.Карпова по шахматам. Об этом сообщили в оргкомитете состязаний.

За победу борются более 80 спортсменов из Беларуси, Болгарии, Казахстана и регионов Кыргызстана. Возраст — 6-12 лет. Запланировано 9 туров по швейцарской системе.

«Планируется проводить турнир ежегодно и охватить больше соседних стран», — отметил на церемонии открытия президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов.

ИА «24.kg» выступает информационным партнером соревнований.
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