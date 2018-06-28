Провал Германии на ЧМ-2018. Бразильские журналисты злорадно посмеялись

Телеканал FOX Sports Brasil отреагировал на проигрыш сборной Германии на чемпионате мира-2018 злорадным сообщением.

Комментируя матч Германия — Южная Корея в официальном аккаунте канала в Twitter, журналисты разместили издевательскую запись, посвященную проигрышу немецкой сборной. Заглавными буквами на все 140 допустимых символов бразильцы написали: «Ха-ха-ха...»

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.

Сборная Германии, выступавшая в квартете F, в среду проиграла команде Южной Кореи (0:2) и впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира, уступив путевки в плей-офф сборным Швеции и Мексики.