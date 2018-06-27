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Спорт

Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018

Трудно представить футбол без болельщиков. На тех, кто пришел на стадион и поразил оригинальностью самовыражения, можно посмотреть здесь. Особую категорию составляют болельщицы. Иногда во время трансляции камера оператора на мгновение замирает на какой-то красотке, и забываешь, что смотрел футбол. Представляем вам подборку фотографий симпатичных болельщиц чемпионата мира-2018.


Неизвестно, разбираются ли эти девушки в правилах и могут ли отличить офсайд от пенальти. Не важно. Главное — они привносят особый колорит в спортивный праздник.


Не все могут присутствовать на стадионе, но благодаря Интернету об их любви к футболу знает весь мир. Не исключено, что игроки смотрят их страницы и потом гоняют мяч с удвоенной энергией.


Нынче важно быть в тренде, и многим болельщицам это отлично удается. Совмещают приятное с полезным: вдохновляют футболистов и увеличивают число своих подписчиков. Как жаль, что чемпионат мира проходит лишь раз в четыре года!
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