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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные

Российские журналисты составили рейтинг животных — предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу-2018. Его возглавил эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга. Второе место занял московский медведь Яков Потапыч.  

Ахилл верно предсказал победу России над Саудовской Аравией и Египтом, выигрыш Ирана в матче с Марокко и Бразилии в игре с Коста-Рикой.

Яков Потапыч верно предсказал обе победы российской сборной и ничью Португалии и Испании, однако ошибся в прогнозе на игру Аргентины и Исландии.

Третье место заняла тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Она предсказала победу Англии над Панамой, России над Египтом, Швеции над Южной Кореей и Ирана над Марокко, но ошибочно спрогнозировала победу Аргентины над Хорватией. В рейтинг также вошли лемур Спартак (Екатеринбург), выдра Гарри (Сочи), олень Яша (Химки) и коза Забияка из Самары.

К сожалению, в рейтинг не вошла рязанская кошка Кеса, которая, со слов хозяев, точно предсказала исход четырех матчей. Она тоже могла бы побороться за победу. 
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