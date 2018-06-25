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Спорт

«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

В национальном первенстве 23 и 24 июня прошли поединки 14-го тура. В центральном матче «Дордой» в гостях обыграл «Алай» — 3:2. У победителей голы забили Ислам Шамшиев, Кайрат Жыргалбек уулу и Эрнист Батырканов.

«Алга» разгромила «Илбирс» — 5:0. По два результативных удара нанесли Сердарали Атаев и Иван Филатов, один — Алмаз Мирзалиев.

«Абдыш-Ата» со счетом 3:1 обыграла «Академию». «Нефтчи» был сильнее «Кара-Балты» — 2:1.

В турнирной таблице лидирует «Дордой» (29 очков). За ним идут «Алга» (28) и «Нефтчи» (27).
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