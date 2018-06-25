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Спорт

Вливайся в спорт. Как кыргызстанцев призывали к здоровому образу жизни

Фото ИА «24.kg». Фестиваль «Вливайся в спорт»

В Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова впервые провели фестиваль «Вливайся в спорт».

Его приурочили к Международному олимпийскому дню. Он прошел в необычном формате: под открытым небом собрались представители различных спортшкол и клубов и продемонстрировали всем желающим достоинство своих дисциплин. В программе были показательные выступления по таэквондо, волейболу, американскому футболу, чир-спорту, ушу и другим видам. Прошли конкурсы с участием аниматоров и выступления музыкантов. Спортивные магазины устроили выставку товаров.

Фестиваль организовали Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта и Национальный олимпийский комитет КР.

«Никаких финансовых затрат не несем. Бесплатно предоставляем площадку тем, кто задействован в спортивной жизни КР. Хотим, чтобы они показали населению разнообразие своих услуг и товаров, — сказал ИА «24.kg» директор ГАМФКиС Канат Аманкулов. — Для начала неплохо, но в будущем поднимем фестиваль на более качественный уровень. В этот раз многие спортклубы были уведомлены поздно и не смогли участвовать. А фестиваль интересен многим».

В разгар праздника участники совершили символический забег на 800 метров в честь Международного олимпийского дня.

«Наша задача – популяризация олимпийских видов спорта среди детей. Рассчитываем, что фестиваль этому поможет, — заявил ИА «24.kg» генеральный секретарь НОК Саламат Эргешов. – Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах лично подписал и отправил участникам нашего праздника соответствующие сертификаты. Надеюсь, это побудит их быть приверженными спорту и здоровому образу жизни».  
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