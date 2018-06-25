Большие гонки. В Кыргызстане провели третий этап чемпионата по картингу

Сезон картинга в разгаре — накануне состоялся третий этап чемпионата Кыргызстана. Корреспондент ИА «24.kg» не мог пропустить такое зрелище.

За победу боролись около 30 спортсменов, которых разделили на несколько гоночных классов (в зависимости от их возраста и мощности автомобилей).

Фото ИА «24.kg». Гонщики готовятся к старту

Участникам было где разогнаться, благо трасса довольно скоростная. Длина круга — 1 тысяча 120 метров. Самым юным участникам нужно было проехать пять кругов, гонщикам постарше — семь, взрослым — 12. Победитель определялся по итогам трех заездов.

Дул сильный ветер, моросил дождь. Картингистов это не смущало, а только раззадоривало.

Один из организаторов соревнований Виталий Селезнев поделился с ИА «24.kg» позитивными новостями.

«Многие наши гонщики успешно выступают в Казахстане. Илья Зыков, к примеру, постоянно на пьедестале. Есть очень перспективные спортсмены. Особенно выделяются 17-летний Кирилл Гаврилов и девятилетний Андрей Кобзарь. Последний не так давно выиграл гонку под дождем в Алматы, — сказал он. — У нас появился класс «микро». Это дети пяти-шести лет. Их заезды вызывают особый интерес».

«Среди участников наших гонок — механики, бизнесмены, пекари, аптекари... Мы как единая большая семья. Поддерживаем друг друга, даем советы. Вся борьба у нас на трассе, а вне ее — тусовка. Люди выезжают на природу и общаются, — добавил Виталий Селезнев. — Увы, нам не хватает территории. Выделили бы нам хотя бы асфальтовую площадку...»

В командном зачете первое место занял коллектив «Калипсо». На втором — «Аргымак», на третьем — KSK.

В личном зачете в самом мощном и престижном классе KZ2 пьедестал почета заняли Илья Зыков, Олег Калугин и Кирилл Гаврилов. В классе KZ2+ (среди гонщиков старше 36 лет) — Рустам Мамытов, Александр Сметанин и Рафаэль Бикулов.

Картинг не только мужская забава — он привлекает и девушек. На этом этапе несколько юных гонщиц блеснули мастерством.

В классе «микро» победил Сергей Неласов. Второй стала Диана Осипова, третьим — Владислав Михайленко. В классе «мини» тройку призеров составили Андрей Кобзарь, Алексей Клевцов и Мила Олейникова.

В классе «125J» победила Татьяна Гаврилова.

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по картингу

Самый юный участник третьего этапа, пятилетний Руслан Касяненко, выступал в классе «микро». Его было едва видно из-за руля. Оказалось, гонял всего лишь второй раз. В этом же классе ездит его брат, семилетний Богдан.

«Картинг был моей мечтой детства. Сам не гонял, зато дети гоняют. Говорят, нравится», — поведал их отец Александр Касяненко.

— Не болит душа, что попадут в аварию?

— Еще как болит! Уже оба попадали. Но желания заниматься это не убавило.

— Жена не пилит? Дорогое ведь удовольствие.

— Пилит. И не только она. Но ничего. Это наше хобби. До четвертого класса поездят, а потом — на борьбу или бокс.

Фото ИА «24.kg». Самый юный участник Руслан Касяненко

В классе «125» лучшим стал Улукбек Байзаков. У Антона Алабужева — «серебро», у Александра Рудко — «бронза». В этом классе гонял самый возрастной участник этапа, 70-летний Валерий Ломов. В картинге он с 1974 года. Вместе с соратниками стоял у истоков его развития в Кыргызстане.

«Работал на заводе, был связан с техникой, и однажды с друзьями решил заняться мотокроссом. Но наше руководство предложило картинг. На заводе как раз была пара машин, а мотоциклы нужно было приобретать, — сказал ИА «24.kg» Валерий Ломов. — Машины были старые — целый год мы их ремонтировали. Стали выступать на гонках. Я был призером республики и международных соревнований. Завод купил нам еще машин и помогал во всем. К нам приходили ребята из ПТУ и... детской комнаты милиции (на перевоспитание). Что интересно, из них получались хорошие гонщики. После перестройки такой поддержки со стороны завода уже не было. Около 10 лет я в гонках не участвовал. А два года назад решил вернуться. Часть техники вождения утратил, но постепенно восстанавливаю. Моя машина 1985 года выпуска. От современных, конечно, отстает. Главное участие. Катаюсь в свое удовольствие и буду делать это дальше. Старая любовь не ржавеет! Картинг — это на всю жизнь».

Фото ИА «24.kg». Валерий Ломов на советском карте

Впереди еще два этапа чемпионата. Четвертый намечен на конец августа, пятый — на сентябрь. В октябре — закрытие сезона — состязания «Золотая осень». Все гонки проходят в Токмаке.