Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили

Специальная комиссия проверила работу объекта багги-картинга Buggy Drom в селе Кашка-Суу. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на территории обустроена трасса для квадроциклов, огражденная автомобильными шинами. Также выявлены вспомогательные сооружения контейнер и гараж, используемые для хранения и обслуживания техники.

«Кроме того, для электроснабжения земельного участка сельскохозяйственного назначения был проложен кабель без соответствующих разрешительных документов. На момент проверки подача электроэнергии была отключена. Указанные действия, а также использование участка не по целевому назначению являются грубым нарушением требований законодательства. Объект также функционирует без необходимых проектных и разрешительных документов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки владельцу выдано письменное предписание, а деятельность объекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.