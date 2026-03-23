Общество

Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили

Специальная комиссия проверила работу объекта багги-картинга Buggy Drom в селе Кашка-Суу. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на территории обустроена трасса для квадроциклов, огражденная автомобильными шинами. Также выявлены вспомогательные сооружения контейнер и гараж, используемые для хранения и обслуживания техники.

«Кроме того, для электроснабжения земельного участка сельскохозяйственного назначения был проложен кабель без соответствующих разрешительных документов. На момент проверки подача электроэнергии была отключена. Указанные действия, а также использование участка не по целевому назначению являются грубым нарушением требований законодательства. Объект также функционирует без необходимых проектных и разрешительных документов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки владельцу выдано письменное предписание, а деятельность объекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: местами дожди
Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили
Мэр Бишкека уволил акима Октябрьского района и его заместителя
В Бишкеке открывается выставка «Текстиль. Нить времени»
