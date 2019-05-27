Формула-1 отдыхает. В Кыргызстане прошел этап чемпионата по картингу

Минувшие выходные получились как никогда насыщенными для мира автогонок: в Монако прошел шестой этап Формулы-1, а в Токмаке — второй этап чемпионата Кыргызстана по картингу. Выбирая, какую гонку посетить, корреспондент 24.kg предпочел ту, где участвовало больше кыргызстанцев.

Наши картингисты уже лет семь устраивают гонки в Токмаке. До того состязались в Бишкеке, иногда даже на центральной площади. Зрителей собиралась тьма. А сейчас их немного.

Фото 24.kg. Второй этап чемпионата Кыргызстана по картингу

Трасса расположена на территории военного аэродрома. Длина — около 1,2 тысячи метров. Она включает длинные прямые, где на мощных картах можно разогнаться до 200 километров в час, и извилистые повороты, на которых нужна предельная концентрация.

В состязаниях участвовали четыре команды из Бишкека, по одной из Алматы и Караганды. На старт вышли примерно 25 спортсменов, которых разделили на несколько классов в зависимости от возраста и характеристик машин.

В классе «мини» выступали дети, причем, девочки ездили наравне с мальчиками. Тройку призеров составили Андрей Кобзарь, Богдан Касяненко и Мила Олейникова.

«Занялась картингом четыре года назад по совету знакомых. Затем увлекся папа. Медалей уже много, в том числе серебро чемпионата Кыргызстана в классе «мини». С первого раза победила в Алматы. Разгоняюсь до 95 километров в час и совсем не боюсь», — сообщила 24.kg 12-летняя Мила Олейникова.

«Как-то Мила предложила прокатиться на своем картинге. Мне очень понравилось и уговорила папу тоже купить. Теперь мы с Милой соперничаем на трассе», — хихикает ее подруга, 10-летняя Екатерина Звонкова.

Фото 24.kg. Второй этап чемпионата Кыргызстана по картингу

В классе «125», где выступали участники постарше, уверенно победил Улукбек Байзаков. Вторым стал Никита Булагин, третьим — Антон Алабужев.

Улукбек Байзаков за восемь лет в картинге шесть раз выиграл чемпионат Кыргызстана. Сейчас нацелен на седьмую победу.

«Мой папа картингист. Однажды привел на площадь, где проходили гонки, и спросил: «Будешь заниматься?» Я сразу согласился. Тренировался упорно и постепенно начал выигрывать, — сообщил 24.kg 16-летний Улукбек Байзаков. — Через неделю у меня гонка в Алматы, еще через одну — в Узбекистане. Одна из целей — стать мастером спорта. В следующем году перейду в класс KZ2».

Фото 24.kg. Второй этап чемпионата Кыргызстана по картингу

В классе KZ2+ состязались гонщики старше 35 лет. Первое место занял Рустам Мамытов, второе — Рафаэль Биккулов, третье — Игорь Никитенко.

Рафаэля Биккулова соратники считают уникумом: в 58 лет гоняет с юношеским задором.

«Картинг — это такой адреналин! В советское время заниматься можно было бесплатно. Но на один картинг претендовало три спортсмена. «Выживал» тот, у кого сильнее всех горели глаза. Я занимался с 1974 по 1981 год: выступал в Шымкенте, Караколе, Новосибирске, Ташкенте... А потом на много лет погрузился в работу, — рассказал 24.kg Рафаэль Биккулов. — Два года назад друзья убедили вернуться и сами подобрали мне картинг. Вспомнил молодость. За дипломами не гонюсь. Соревнования мне как отдушина».

Фото 24.kg. Второй этап чемпионата Кыргызстана по картингу

В классе KZ2, где гоняла элита, пьедестал почета заняли Кирилл Гаврилов, Олег Калугин и Константин Босиков.

В командном зачете первенствовала «Калипсо». На втором месте ГНК 39, на третьем — «Аргымак Racing».

В этом сезоне чемпионат Кыргызстана состоит из трех этапов. Кроме того, пройдут состязания памяти заслуженного тренера Виктора Терехина и «Золотая осень».

Один из организаторов гонок Виталий Селезнев мечтает, что однажды те вернутся в Бишкек. «Пытались найти там место, но город не перекроешь. Думаем о безопасности — вдруг кто-то из участников вылетит с трассы, а возле нее зрители, — сказал он 24.kg. — Дали бы нам участок 400 на 400 метров в столице или близ нее, мы бы такое шоу устроили. Гран-При Монако отдыхало бы!»