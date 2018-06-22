Аdios, Сампаоли. Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера

Футболисты сборной Аргентины не хотят, чтобы нынешний главный тренер Хорхе Сампаоли руководил ими в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира-2018. Такую информацию разместил в своем Twitter-аккаунте репортер America TV Себастьян Темпоне, передает lenta.ru.

На собрании футболисты единогласно проголосовали за то, чтобы Сампаоли отстранили от руководства командой в матче с нигерийцами. В своем следующем посте Темпоне утверждает, что возможной заменой 58-летнему специалисту станет Хорхе Бурручага, чемпион мира 1986 года.

Напомним, 21 июня сборная Аргентины проиграла хорватам со счетом 0:3. Поражение поставило под угрозу их дальнейшее участие в турнире — для попадания в 1/8 южноамериканцам необходимо, чтобы нигерийцы до их очной встречи сыграли с исландцами вничью.

Аргентина впервые с 1974 года не смогла одержать ни одной победы в двух стартовых поединках на чемпионатах мира. Болельщики плевались в направлении Сампаоли, а с трибуны в него полетела бутылка с водой.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Заключительные матчи квартета D пройдут 26 июня и начнутся синхронно в 21.00 по московскому времени. Встреча Аргентины и Нигерии состоится в Санкт-Петербурге.