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Спорт

Топ-лига по футболу: лидеры идут без поражений

В Кыргызстане 20 июня прошел 13-й тур чемпионата страны среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

В рамках состязаний «Дордой» одолел «Академию» — 5:2. У «Дордоя» голы забили Тамирлан Козубаев (дважды), Муролим Ахмедов, Ислам Шамшиев и Кадырбек Шаарбеков, у «Академии» — Фаррух Нурлибаев и Азиз Келдияров.

«Алга» с таким же счетом разгромила «Кара-Балту». Три гола у «Алги» забил Сердарали Атаев, по одному — Темирболот Тапаев и Иван Филатов; Айзар Акматов отправил мяч в свои ворота. У «Кара-Балты» отличился Гулжигит Алыкулов.

«Нефтчи» обыграл «Илбирс» — 3:2. У победителей отличились Шерзод Шакиров, Умидилло Иминов и Максуджон Хаитов, у проигравших — Эрмек Нусубалиев и Эрзат Токтоалиев.

«Алай» и «Абдыш-Ата» победителя не выявили — 1:1. За «Алай» забил Амируддин Шарифи, за «Абдыш-Ату» — Манас Жутанов.

По итогам тура «Дордой» (26 очков) сохранил первое место в турнирной таблице. На втором месте «Алга» (25), на третьем — «Нефтчи» (24). Следующие матчи чемпионата пройдут 23 и 24 июня.
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