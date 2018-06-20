Сборная России впервые в истории выиграла два матча на ЧМ по футболу

Сборная России по футболу впервые в истории выиграла два матча на одном чемпионате мира.

В РФ продолжается ЧМ-2018. В поединке второго тура группового этапа в группе А, прошедшем 19 июня, сборная России со счетом 3:1 одолела команду Египта. У победителей отличились Денис Черышев (59-я минута) и Артем Дзюба (62-я минута), у проигравших — Ахмед Фатхи (47-я минута, в свои ворота) и Мохаммед Салах (73-я минута, с пенальти).

Ранее, в матче открытия ЧМ, россияне разгромили Саудовскую Аравию — 5:0. Набрав шесть очков, они лидируют в своей группе и почти обеспечили выход в плей-офф.

Как отдельная команда (не считая статистики сборной СССР) российская дружина участвует в мундиале в четвертый раз. В предыдущие три ей не удавалось выйти в плей-офф. В 1994-м и 2002-м она выиграла на ЧМ по одному матчу из трех, а в 2014-м ни одного.