Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по карате кекушинкай-кан. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь Федерации кекушин будо-карате КР Николай Рагрин.

По его словам, состязания проходили в Астане (Казахстан). Участвовали спортсмены из 12 стран, в том числе семь кыргызстанцев. Среди женщин в весовой категории свыше 60 килограммов Бегимжан Касымова выиграла бронзовую награду. Среди мужчин в категории свыше 90 кг Мирлан Усонгазиев также взял «бронзу».

Напомним, ранее в рамках подготовки к ЧА кыргызстанцы завоевали семь медалей на турнире в Алматы.