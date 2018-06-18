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Спорт

«Дордой» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

«Дордой» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, 16 и 17 июня прошли поединки 12-го тура национального первенства. В центральном матче «Дордой» на последних минутах вырвал победу у «Алги» — 4:2. У победителей забили Кайрат Жыргалбек уулу (25-я минута), Муролим Ахмедов (47-я), Кадырбек Шаарбеков (89-я) и Эрнист Батырканов (90-я). У проигравших отличились Иван Филатов (26-я минута) и Илхом Камилов (81-я).

«Абдыш-Ата» со счетом 2:1 победила «Нефтчи». У «Абдыш-Аты» забил Владимир Казакбаев, у «Нефтчи» — Шерзод Шакиров и Алмазбек Маликов (в свои ворота).

«Алай» разгромил «Кара-Балту» — 6:2. За «Алай» забили Одилжон Абдурахманов, Жоел Кожо (дважды), Амируддин Шарифи (дважды) и Шахмурод Мансуров, за «Кара-Балту» — Азамат Омуралиев и Виктор Кельм.

«Академия» одолела «Илбирс» — 3:2. У победителей результативные удары нанесли Азиз Келдияров, Сардорбек Соибов и Азирет Момошев, у побежденных Гулжигит Борубаев сделал дубль.

По итогам этих матчей «Дордой» (23 очка) поднялся с третьего на первое место в турнирной таблице. Второй идет «Абдыш-Ата», третьей — «Алга» (по 22 очка). Следующий тур пройдет 20 июня.
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