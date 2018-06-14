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Спорт

ЧМ-2018. В Бишкеке прошла акция в поддержку сборной России по футболу

В Бишкеке сегодня прошел митинг в поддержку сборной России по футболу.

У памятника Ивану Панфилову собралась масса оптимистично настроенных молодых людей. Среди них болельщики и футболисты. Они держали флаги КР и РФ и напевали: «Оле, оле, оле! Россия, вперед!»

Акцию приурочили к стартующему сегодня в РФ чемпионату мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

«Эту встречу инициировала молодежь посредством соцсетей и сообществ. Акция исходит от души, — сказал ИА «24.kg» организатор митинга общественный деятель Ильдар Садыков. — Цель — выразить поддержку сборной России. Искренне надеемся, что она победит и кубок в этом году останется у нас, на постсоветском пространстве, в России».

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания в истории чемпионатов мира — сюда.
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