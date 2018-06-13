ФИФА заработает на чемпионате мира по футболу рекордные $6,1 миллиарда

Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 миллиарда. Это на 10 процентов больше изначально прогнозируемой суммы, сообщили «Известия».

По сравнению с прошлым мунидиалем увеличилась прибыль от продажи прав на телевизионную трансляцию матчей. В этом году она составит $3,6 миллиарда.

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Возросло число спонсорских соглашений, семь из 20 сделок заключены с китайскими компаниями, а общий доход от них превысит $1,6 миллиарда.

Еще в 2017-м ФИФА получила $160 миллионов от производителя спортивных видеоигр EA Sports. Компания купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в симуляторе.

На ЧМ-2014 в Бразилии Международная федерация футбола заработала $4,8 миллиарда, на ЧМ-2010 в ЮАР — $3,9 миллиарда, а на ЧМ-2006 в Германии — 1,9 миллиарда евро.

Финальная часть мундиаля пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Первенство откроется матчем в группе А между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится завтра.