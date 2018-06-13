«Дордой» одолел «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу

Бишкекский «Дордой» одолел кантскую «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Накануне, 12 июня, прошло три матча 11 тура национального первенства. «Кара-Балта» обыграла ошскую «Академию» — 3:1. У победителей отличились Азамат Омуралиев (дважды) и Гулжигит Алыкулов, у проигравших — Нурсултан Абдурахманов. Кочкор-атинский «Нефтчи» одолел столичную «Алгу» — 1:0. Гол забил Усон уулу Эсен.

В центральном поединке тура «Дордой» с таким же счетом победил «Абдыш-Ату». Забитый мяч на счету Тамирлана Козубаева.

Несмотря на поражение, «Алга» (22 очка) сохранила лидерство в турнире. Следом идут «Нефтчи» (21 очко) и «Дордой» (20 очков). Сегодня в рамках чемпионата сразятся столичный «Илбирс» и ошский «Алай».