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Спорт

«Дордой» одолел «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Кара-Балта» . Эпизод матча между «Кара-Балтой» и «Академией»

Бишкекский «Дордой» одолел кантскую «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Накануне, 12 июня, прошло три матча 11 тура национального первенства. «Кара-Балта» обыграла ошскую «Академию» — 3:1. У победителей отличились Азамат Омуралиев (дважды) и Гулжигит Алыкулов, у проигравших — Нурсултан Абдурахманов. Кочкор-атинский «Нефтчи» одолел столичную «Алгу» — 1:0. Гол забил Усон уулу Эсен.

В центральном поединке тура «Дордой» с таким же счетом победил «Абдыш-Ату». Забитый мяч на счету Тамирлана Козубаева.

Несмотря на поражение, «Алга» (22 очка) сохранила лидерство в турнире. Следом идут «Нефтчи» (21 очко) и «Дордой» (20 очков). Сегодня в рамках чемпионата сразятся столичный «Илбирс» и ошский «Алай».
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