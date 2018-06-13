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Спорт

Все 64 матча чемпионата мира по футболу покажет ОТРК

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана выкупила эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ОТРК.

Уточняется, что канал «КТРК Спорт» покажет все 64 матча мундиаля-2018.

С 25 июня, когда стартуют спаренные матчи, игры в прямом эфире можно смотреть и на телеканалах ОТРК «Маданият. Тарых. Тил». Начало трансляции из Лужников в 21.00 по бишкекскому времени.

ОТРК и его телепроекты «ОТРК Спорт» и «МТТ» — единственные, кто из местных телеканалов будет транслировать все матчи в прямом эфире.
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