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Спорт

«Алга» выиграла шестой матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Бишкекская «Алга» выиграла очередной матч в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Национальное первенство возобновилось после паузы, связанной с подготовкой сборной КР к товарищеской игре с командой Азербайджана. Лидирующая в чемпионате «Алга» со счетом 5:0 разгромила ошскую «Академию». Голы забили Абай Боколеев, Иван Филатов, Турсунали Рустамов, Сердарали Атаев и Марат Аджиниязов.

Кроме того, кантская «Абдыш-Ата» уверенно победила «Кара-Балту» — 5:1. У победителей отличились Владимир Казакбаев (дважды), Андрей Кухаренок, Алимардон Шукуров и Элдияр Сардарбеков, у проигравших — Урмат Абдукаимов.

Столичные «Илбирс» и «Дордой» сыграли вничью — 1:1. За «Илбирс» забил Фархат Мусабеков, за «Дордой» — Амир Гурбани.

По итогам тура «Алга» (22 очка) продолжает возглавлять турнирную таблицу. За ней идут «Абдыш-Ата» (19 очков) и «Нефтчи» (18). Следующие матчи в чемпионате намечены на 12 июня.
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