Медали и рекорды. В Кыргызстане пловцы выявили сильнейших

Плавание в Кыргызстане на подъеме. Результаты прошедшего в бассейне «Дельфин» чемпионата страны это ярко продемонстрировали.

На старт вышли более 100 пловцов из спортшкол и клубов Бишкека, Кара-Балты и Иссык-Кульской области.

«На этом чемпионате проводим отбор в сборную страны для участия в Азиатских играх, которые состоятся в августе в Индонезии, — сообщил ИА «24.kg» главный судья соревнований Александр Заваринский. — Участвуют почти все лидеры. Нет только Дениса Петрашова, который сейчас на сборах».

Денис Петрашов в 2016-м выступил на «взрослых» Олимпийских играх, а в этом году поедет на аналогичные состязания среди юношей. За прошедшее с ОИ-2016 время он выиграл массу зарубежных стартов и серьезно улучшил скоростные качества. Он главная, но не единственная звезда отечественного плавания.

Амбициозный Владислав Шулико также завоевал право выступить на юношеских ОИ. Те пройдут осенью в Аргентине. В июне в рамках подготовки к Играм они с Денисом выступят на трех крупных турнирах в Европе.

«Попадание на Олимпиаду — одна из главных целей, которые перед мной стояли. Сделать это было очень трудно. Мы с тренером долго к этому шли: занимаюсь плаванием лет 10, а профессионально — пять. Следующая цель — выиграть на этой Олимпиаде. В дальнейшем хочу завоевать олимпийское «золото» среди взрослых, — сказал ИА «24.kg» 17-летний спортсмен. — Мои коронные дистанции — 50 и 100 метров баттерфляем. На первой из них на этом чемпионате установил новый рекорд КР. Также обновил лучшее достижение на дистанции 100 метров комплексным плаванием».

Владислав Шулико доминировал во всех заплывах и выиграл шесть золотых наград: на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, 100 и 200 метров комплексным плаванием, 200 метров брассом и 1500 метров вольным стилем. На самой длинной дистанции опередил ближайшего преследователя почти на две минуты.

В заплывах на 50, 100, 200 и 400 метров вольным стилем чемпионом стал Темирлан Каратаев. Никита Пауков первенствовал на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине. По одной медали высшего достоинства у Кирилла Вайса (50 метров брассом) и Артема Овчинникова (100 метров брассом). Все это крепкие и перспективные спортсмены.

В 2017 году на различных международных турнирах наши пловцы завоевали 74 медали. Впервые в истории сборная Кыргызстана выиграла 10 наград на чемпионате Азии. Рекорды страны обновляются один за другим. Такого бума в отечественном плавании не было давно. Если вообще был.

«Надо отдать должное президенту нашей федерации Уланбеку Акматбаеву: находит спонсоров, добивается поддержки по линии международной федерации. Мы все чаще выезжаем на престижные турниры и показываем отличные результаты. За последнее время обновили 10 рекордов Кыргызстана; выиграли две лицензии на юношеские ОИ. Это очень здорово. Причем, наш вид не входит в число приоритетных в стране и не имеет такого финансирования, как некоторые другие», — сказала ИА «24.kg» генеральный секретарь Федерации плавания КР Тамара Петрашова.

Среди женщин свои фавориты. Кристина Панасенко победила в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом.

Фото ИА «24.kg». Чемпионат Кыргызстана по плаванию

Впечатляющего результата добилась Елизавета Рогожникова, выигравшая 11 золотых медалей — на дистанциях 50 метров баттерфляем, 50, 100, 200, 400 и 800 метров вольным стилем, 50, 100 и 200 метров на спине, 100 и 200 метров комплексным плаванием. Господствует среди взрослых, хотя самой... 13 лет! Со временем и у нее есть все шансы пробиться на Олимпийские игры. Если так пойдет и дальше, ее поколение пловцов наделает шума на мировой арене.