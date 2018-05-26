«Живи по полной». Появился официальный гимн чемпионата мира по футболу

Аудиозапись официального гимна чемпионата мира по футболу в России появилась сегодня на канале певца Ники Джема в YouTube. Помимо него, в трио исполнителей входят актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, сообщил Life.

Песню Live It Up («Живи по полной») спродюсировал американский диджей Diplo. В композиции поется о том, что «жизнь нужно проживать по полной, потому что она только одна».

Официальный видеоклип на песню выйдет 7 июня. Артисты исполнят песню ЧМ-2018 в «Лужниках» перед финалом чемпионата мира, 15 июля.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия.