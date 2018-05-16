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Спорт

Только лучшие. Серебряных и бронзовых призеров на ВИК в этом году не будет?

Нововведением Всемирных игр кочевников в 2018 году станут состязания «Великая борьба кочевников» и «Книга победителей». Об этом во время видеомоста о проведении игр и возведении города кочевой культуры на Иссык-Куле сообщил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры, информации и спорта Канатбек Арпачиев.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». На Всемирных играх кочевников определят великого игрока кок-бору и великую лошадь кок-бору

В Великой борьбе кочевников примут участие победители состязаний по национальным видам борьбы в абсолютной весовой категории. Судьи определят абсолютного победителя (без второго и третьего мест) по принципу «Великий победитель один, остальные равны!».

По словам Канатбека Арпачиева, почетный титул «великого» присвоят также в стрельбе из традиционного лука и кок-бору. В последней дисциплине звание получит не только игрок, но и лошадь.

«В 2014 году были проведены соревнования по 10 видам спорта среди участников из 19 стран. Во вторых играх участвовали команды уже из 62 стран. Увеличилось и количество дисциплин — до 26. В 2018-м планируется проведение соревнований по 37 видам спорта. Это разные виды борьбы, интеллектуальные игры, стрельба из лука, охота с ловчими птицами, кок-бору, конные скачки и другие. Женщины примут участие в соревнованиях по 16 видам спорта. Это наши национальные виды спорта. Остальные дисциплины — других стран-участниц», — сказал он.

Соревнования будут проходить на четырех объектах. На ипподроме поборются за призы всадники и игроки в кок-бору, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпрома» — борцы. В одном из санаториев пройдут соревнования по интеллектуальным играм, а в ущелье Кырчин — по национальным видам охоты.

Судить соревнования будет судейская коллегия из 250 человек, 118 судей из их числа имеют международную категорию.
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