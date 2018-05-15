09:32
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Спорт

Гимнастки из Кыргызстана стали победительницами турнира в России

Гимнастки из Кыргызстана Сабина Табылганбекова и Богдана Тулубаева стали победительницами международного турнира в России. Об этом ИА «24.kg» сообщила их тренер Светлана Моисеева.

По ее данным, 12-13 мая в Сыктывкаре (Россия) состоялся Открытый республиканский турнир по художественной гимнастике с участием международных команд. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера СССР Ольги Тулубаевой. Организатором турнира выступила член сборной Кыргызстана по художественной гимнастике 1990-х годов, призер первенства СССР Злата Тулубаева.

В турнире приняли участие гимнастки из республики Коми (Россия), воспитанницы Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой (Новогорск), Израиля. Кыргызстан на соревнованиях представляли две воспитанницы заслуженного тренера республики Светланы Моисеевой.

По итогам соревнований среди гимнасток 2010 года рождения спортсменка из Кыргызстана Богдана Тулубаева заняла первое место. Второе «золото» — у Сабины Табылганбековой среди гимнасток 2004 года рождения.

В индивидуальной программе сильнейших определили в 16 возрастных категориях, еще в семи за звание лучших поборолись «групповички».

«За свою жизнь Ольга Васильевна подготовила много мастеров спорта и долго работала со сборной Кыргызстана. Переехав в Россию, она работала в Центре олимпийской подготовки Ирины Винер, где сейчас трудится ее дочь Злата Тулубаева», — отметила Светлана Моисеева.
Ссылка:
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Гимнастки из Кыргызстана стали призерами турнира в Санкт-Петербурге
Кыргызстанка стала первой на турнире по художественной гимнастике в Уфе (Россия)
Популярные новости
Это триумф. У Кыргызстана 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу Это триумф. У Кыргызстана 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу
Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке Чиновники и звезды шоу-бизнеса сразились на спортивной площадке
Кыргызстанцы выиграли семь медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии по&nbsp;самбо Кыргызстанцы выиграли семь медалей в первый день чемпионата Азии по самбо
Борец из&nbsp;Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии Борец из Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии
Бизнес
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны