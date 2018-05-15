Гимнастки из Кыргызстана стали победительницами турнира в России

Гимнастки из Кыргызстана Сабина Табылганбекова и Богдана Тулубаева стали победительницами международного турнира в России. Об этом ИА «24.kg» сообщила их тренер Светлана Моисеева.

По ее данным, 12-13 мая в Сыктывкаре (Россия) состоялся Открытый республиканский турнир по художественной гимнастике с участием международных команд. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера СССР Ольги Тулубаевой. Организатором турнира выступила член сборной Кыргызстана по художественной гимнастике 1990-х годов, призер первенства СССР Злата Тулубаева.

В турнире приняли участие гимнастки из республики Коми (Россия), воспитанницы Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой (Новогорск), Израиля. Кыргызстан на соревнованиях представляли две воспитанницы заслуженного тренера республики Светланы Моисеевой.

По итогам соревнований среди гимнасток 2010 года рождения спортсменка из Кыргызстана Богдана Тулубаева заняла первое место. Второе «золото» — у Сабины Табылганбековой среди гимнасток 2004 года рождения.

В индивидуальной программе сильнейших определили в 16 возрастных категориях, еще в семи за звание лучших поборолись «групповички».

«За свою жизнь Ольга Васильевна подготовила много мастеров спорта и долго работала со сборной Кыргызстана. Переехав в Россию, она работала в Центре олимпийской подготовки Ирины Винер, где сейчас трудится ее дочь Злата Тулубаева», — отметила Светлана Моисеева.