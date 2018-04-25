Кыргызстан стал 15-м в мировом рейтинге баскетбола

Кыргызстан занимает 15-е место в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Рейтинг по традиции разделен на три возрастные группы. Среди мужчин сборная КР занимает 38-е место из 194 команд, среди женщин — также 38-е, но из 152.

В категории до 23 лет наша мужская команда на 25-й позиции, а женская — на 29-й.

Как и месяцем ранее, лучше всего обстоят дела у юношеской сборной (до 18 лет). Она идет 15-й из 167 команд. Среди девушек КР занимает 26-е место.

В индивидуальном рейтинге в категории до 18 лет шесть кыргызстанцев попали в сотню лучших игроков мира. Сыймык Эсеналиев идет 8-м, Адилет Жалилов — 14-м, Нурсултан Лугмазов — 17-м, Азамат Жалилов — 59-м, Эрлан Момунов — 99-м, Бекен Джунушев — 100-м.