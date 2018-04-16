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Спорт

У кыргызстанцев четыре золотые медали на турнире по карате в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли четыре золотые медали на международном турнире по карате памяти заслуженного тренера Казахстана К.Молдожанова. Об этом сообщили в клубе «Алмаз».

Состязания прошли 14 и 15 апреля в Кордае. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. «От нас выступали 16 сильнейших бойцов — воспитанников наставника Алмазбек уулу Нурфаиза. В результате Глеб Павелица, Дурусбек уулу Даниэль, Канатбек уулу Чынгыз и Артур Петров в своих категориях стали чемпионами», — отметили в клубе.

клуба «Алмаз»
Фото клуба «Алмаз». Каратисты из Кыргызстана на турнире в Казахстане

Кроме того, Даниил Лецкий, Камиль Оморов, Алина Олейникова, Самир Исмазов и Денис Селихов заняли второе место. А Дмитрий Бервинов и Никита Сарских — третье.

«На следующей неделе выступим на открытом чемпионате Бишкека», — добавили в клубе.
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