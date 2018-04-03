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Спорт

Кыргызстанец выиграл бой на турнире Fight Nights по грэпплингу ADCC

К.Чекирова
Фото К.Чекирова. Расул Тезекбаев (слева) с тренером

Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире Fight Nights Global 86, завершившемся в Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации грэпплинга ADCC КР, тренер Кенжебек Чекиров.

В программе было 12 схваток с участием именитых бойцов-профессионалов из Казахстана, России, США, КР и других стран. Часть из них проводилась по правилам смешанных единоборств, часть — по грэпплингу ADCC.

В состязаниях по грэпплингу в весовой категории 65,9 килограмма бились Расул Тезекбаев (КР) и Нартай Кажеков (Казахстан). «Наш спортсмен владел преимуществом и победил по баллам», — отметил Кенжебек Чекиров.
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