Кыргызстанец выиграл бой на турнире Fight Nights по грэпплингу ADCC

Фото К.Чекирова. Расул Тезекбаев (слева) с тренером

Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире Fight Nights Global 86, завершившемся в Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации грэпплинга ADCC КР, тренер Кенжебек Чекиров.

В программе было 12 схваток с участием именитых бойцов-профессионалов из Казахстана, России, США, КР и других стран. Часть из них проводилась по правилам смешанных единоборств, часть — по грэпплингу ADCC.

В состязаниях по грэпплингу в весовой категории 65,9 килограмма бились Расул Тезекбаев (КР) и Нартай Кажеков (Казахстан). «Наш спортсмен владел преимуществом и победил по баллам», — отметил Кенжебек Чекиров.