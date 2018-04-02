Спортивный календарь со 2 по 8 апреля

1 марта — 20 апреля. Универсиада Кыргызстана. Бишкек, Джалал-Абад

Традиционные соревнования проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй. В программе 18 видов спорта. В 2017-м универсиаду выиграла команда Академии физической культуры и спорта.

30 марта — 5 апреля. Соревнования на кубок мэра. Бишкек

Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.

1-10 апреля. Чемпионат Азии по шахматам. Чиангмай (Таиланд)

Турнир проводят в шести возрастных группах: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. КР представляют 12 спортсменов. Часть из них недавно выступила на крупном турнире на родине.

2-3 апреля. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 9.00

Состязания проходят в разделе «лоу-кик» с участием сильнейших бойцов из столицы и регионов. Одна из целей — подготовка к предстоящему чемпионату Азии.

2-8 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты вышли более 60 теннисисток из 26 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

4-8 апреля. Чемпионат мира по бильярду. Алматы (Казахстан)

За победу в дисциплине «динамичная пирамида» борются 64 мастера кия из разных стран, в том числе восемь кыргызстанцев. Завоевать очередной трофей пытаются экс-чемпионы мира Каныбек Сагынбаев и Дастан Лепшаков.

5-8 апреля. Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Бишкек, Городской каток

Это заключительный тур национального первенства. Участвуют четыре команды. Действующим чемпионом является нарынский «Ала-Тоо Дордой».

6 апреля. Международные соревнования MX Muay Xtreme по тайскому боксу. Бангкок (Таиланд)

В рамках состязаний кыргызстанец Тимур Маматисаков бьется с представителем Таиланда Чеком Беном.

6-8 апреля. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Анталья (Турция)

В борьбу вступают около 350 спортсменов из 52 стран. Кыргызстан представляют 11 дзюдоистов.

6-8 апреля. Международные соревнования WEFAmateursпо кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг»

Участвуют бойцы-любители из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Турнир посвящен памяти погибших 7 апреля 2010 года.

7 апреля. Кубок Содружества по мотокроссу, первый этап. Чуйская область

Участникам предстоит преодолеть экстремальную трассу неподалеку от аэропорта «Манас». Зрелищные состязания проводятся ежегодно.

7 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, первый тур

«Дордой» (Бишкек) — «Кара-Балта»,

«Алай» (Ош) — ФЦ (Бишкек).

В новом сезоне выступают восемь команд. Чемпионом трех последних лет является «Алай».

8 апреля. Полумарафон JazDemi. Бишкек

Запланированы забеги на 5, 10 и 21 километр. Старт у комплекса «Аска-Таш».

8 апреля. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, четвертый тур. Бишкек

Турнир состоит из десяти туров. Предыдущий прошел в марте, победил Алишер Якупбаев.

8 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, первый тур

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Академия» (Ош),

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Алга» (Бишкек).

Особый интерес вызывает поединок с участием «Академии». Это новичок Топ-лиги.