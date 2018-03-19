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Спорт

Спортивный календарь с 19 по 25 марта

1 марта — 20 апреля. Универсиада Кыргызстана. Бишкек, Джалал-Абад

Традиционные соревнования проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй. В программе 18 видов спорта.

15-21 марта. Республиканские соревнования по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Турнир проходит ежегодно. Он приурочен к Ноорузу. В 2017 году его выиграла команда «Ынтымак». В этот раз звание сильнейшего оспаривают 16 клубов.

17-21 марта. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром»

На предварительном этапе восемь команд разделены на две группы и играют по круговой системе. Затем начнется плей-офф.

17-21 марта. Международные соревнования по баскетболу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Эти состязания также посвящены Ноорузу. Их проводят в 25-й раз. Участвуют шесть команд из Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

17-23 марта. Республиканские соревнования на кубок президента Кыргызстана по шахматам. Бишкек

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Одна из целей — отбор на Кубок Западной Азии. Турнир проходит в пятый раз.

19-25 марта. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

За победу борются 60 спортсменок из 28 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

20-28 марта. Международные соревнования «Кубок дружбы» по футболу. Бишкек, спорткомплекс «Дордой»

Участвуют девять команд из Кыргызстана и Казахстана. Возрастная категория футболистов — 2005 год рождения.

22 марта. Отборочные соревнования на Кубок Азии-2019 по футболу. Инчхон (Южная Корея), сборная Кыргызстана — сборная Мьянмы

Это предпоследний поединок отечественной дружины в квалификационном турнире. Он должен был состояться в сентябре 2017-го в Бишкеке, но его отменили, а затем перенесли на нейтральное поле. В случае победы сборная КР гарантирует себе участие в финальной стадии Кубка Азии. Начало в 12.00 по бишкекскому времени.

23-25 марта. Чемпионат Кыргызстана среди молодежи и девушек по дзюдо. Чолпон-Ата, ФОК «Газпром — детям»

Состязания посвящены Году развития регионов КР. Одна из целей — определение кандидатов в сборную для участия в международных турнирах.

24 марта. Международные соревнования WEF 50 Proffight 19 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг», 18.00

Зрителей ждет очередная порция бескомпромиссных поединков с участием бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

24 марта. Соревнования по бегу. Бишкек, Ботанический сад имени Э.Гареева, 10.00

Это еще одни состязания, посвященные Ноорузу. В программе забеги на 3, 6, 12 и 21 километр.

24-25 марта. Чемпионат Кыргызстана по карате-до WKF. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют ведущие бойцы из столицы и регионов. Они также оспаривают места в сборной страны.

24-25 марта. Чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по горным лыжам. Каракол

Турнир знаменует закрытие горнолыжного сезона-2017/18. Медали разыгрываются в двух возрастных категориях: старше 40 и старше 50 лет.

24-25 марта. Чемпионат мира по смешанным единоборствам. Санкт-Петербург (Россия)

ЧМ проводится под эгидой Всемирной ассоциации ММА, почетным президентом которой является легендарный Федор Емельяненко. Участвуют бойцы-любители из 48 стран. Возрастная категория — до 20 лет.

25 марта. Соревнования по быстрым шахматам. Бишкек

Запланированы девять туров по швейцарской системе. Одна из целей турнира — популяризация шахмат.

25-29 марта. Фестиваль футбола. Бишкек, спорткомплекс «Дордой»

На турнир собрались шесть коллективов из Чуйской области, Бишкека и Оша. Возраст игроков — не старше 14 лет.
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