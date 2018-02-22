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Спорт

Ушуисты из Кыргызстана покорили Москву

Кыргызстанцы успешно выступили на международном турнире «Московские звезды ушу-2018». Об этом сообщили в Федерации традиционного ушу КР.

В состязаниях участвовали 700 спортсменов из 14 стран. «Наша сборная из девяти человек выступала под руководством президента федерации Евгения Лопаткина и вице-президента Натальи Нещерет. В ее активе восемь золотых, по пять серебряных и бронзовых медалей», — отметили в федерации.

Кыргызстанцы хорошо показали себя в стилях наньцюань, тайцзицюань и исунсинэйцзяцюань, в работе без оружия, с шестом, саблей, тростью, мечом. «Особо отличились подающие большие надежды спортсмены Жанболот Козубеков, Азирет Мусаев и Адил Мусаев, — сказали в федерации. — Это был еще один этап отбора на предстоящий чемпионат мира. В очередной раз ушуисты КР достойно представили страну на международной арене».
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