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Спорт

В Кыргызстане биатлонистам передали снаряжение на 300 тысяч сомов

Кыргызстанским биатлонистам сегодня передали снаряжение на 300 тысяч сомов от Министерства иностранных дел Германии. Об этом сообщило Посольство Германии в Бишкеке.

Посольства Германии в Бишкеке
Фото Посольства Германии в Бишкеке. Передача снаряжения биатлонистам

«Посол Моника Иверсен передала в дар Федерации биатлона КР лыжные ботинки и крепления. Снаряжение предназначено для юных спортсменов, – отметили в посольстве. – Федерация биатлона проводит активную работу среди молодежи, предлагая ей с пользой проводить свободное время. Предоставляя такую помощь, посольство хотело бы поддержать этот аспект в работе федерации».

Как отмечается, Посольство Германии в Бишкеке поддерживало и другие спортивные объединения. В последний раз это были федерации футбола, плавания и спортивной гимнастики.
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