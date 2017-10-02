В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по легкой атлетике

В Бишкеке накануне прошел открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

За победу боролись спортсмены из столицы и регионов КР. Среди мужчин на дистанциях 100 и 200 метров победил Алигаджи Магомедгаджиев, 400 метров — Кирилл Сарасов, 800 метров — Алмазбек Казибеков, 1500 и 5000 метров — Айдар уулу Султан. В прыжке в высоту лучшим стал Бексултан Парпибаев, в прыжке в длину — Ильяс уулу Темирлан, в метании копья — Иван Фисенко, в толкании ядра — Евгений Моргунов.

Среди женщин в забегах на 100 и 200 метров первенствовала Нурганым Сарыбаева, 400 и 800 метров — Нуржамал Абдалимова, 400 метров с барьерами — Анастасия Бородина, 1500 и 3000 метров — Гулшаной Сатарова. В прыжке в высоту отличилась Надия Иманкулова, в прыжке в длину — Самаркул кызы Гульзад, в метании копья — Кристина Пахомова, в толкании ядра — Айдана Садыкова.