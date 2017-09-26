В Кыргызстане подвели итоги горного полумарафона «Кара-Булак»

В Кыргызстане подвели итоги III ежегодного горного полумарафона «Кара-Булак». Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли в Чуйской области с участием более ста бегунов из Кыргызстана, Германии, Казахстана, Колумбии, России и США. Борьба за победу шла в четырех возрастных группах. Участники пробежали 21 километр 97 метров; наивысшая точка дистанции составила 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

Среди мужчин в абсолютной категории победил Жоодар Кочконбаев. Среди женщин лучшей стала Юлия Фернас. В категории 35-44 лет отличились Кори Джонсон и Маргарита Трифонова, 45-55 лет – Олег Трифонов, 56-65 лет – Турдумамат Абдазов, старше 66 лет – Виктор Тюменцев. Среди ЛОВЗ победил Улан Исмаилов.

Кроме того, прошла велогонка. Среди мужчин ее выиграл Валерий Копытин, среди женщин – Ирина Казанцева.