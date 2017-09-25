Азиатские игры: в активе сборной Кыргызстана уже 59 медалей

Сборная Кыргызстана завоевала 59 медалей на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт игр.

Фото из архива ИА "24.kg". Алексей Федосеев - чемпион Азиатских игр-2013 и серебряный призер Азиатских игр-2017

Вечером в состязаниях по кикбоксингу в разделе «лоу-кик» в весовой категории до 63,5 килограмма Алексей Федосеев уступил Мухаммету Алтыбаеву (Туркменистан) и стал серебряным призером. Для Федосеева это вторая медаль на Азиаде – на играх 2013 года у него было «золото».

На турнире по боевому самбо в весе свыше 100 кг Максат Мусабаев победил Сохрата Аннамухаммедова (Туркменистан) и взял бронзовую медаль. А в состязаниях по спортивному самбо в категории 57 кг «бронзу» выиграл Белек Бараканов. В решающей схватке он поборол земляка Доолота Садыркулова.

На турнире по женской борьбе в весе до 75 кг Айпери Медет кызы со счетом 10:0 одолела Розанну Курамбаеву (Туркменистан) и также стала обладательницей «бронзы».

В настоящее время сборная КР занимает десятое место в медальном зачете игр. В ее активе восемь золотых, 18 серебряных и 33 бронзовые награды. Состязания завершатся 27 сентября.