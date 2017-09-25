Сборная Кыргызстана не попала в финальную стадию чемпионата Азии по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 16 лет) не попала в финальную стадию чемпионата Азии-2018 по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Квалификационные состязания в группе С завершились 24 сентября в городе Кередже (Иран). В заключительном туре кыргызстанцы встречались с иранцами. Хозяева поля забили голы на 16-й, 26-й, 72-й и 77-й минутах и победили – 4:0.

Ранее в рамках отборочного турнира отечественная дружина уступила команде Афганистана (1:3), одолела Ливан (1:0) и сыграла вничью с Бутаном (1:1).

По итогам соревнований первое место в группе занял Иран (12 очков). Вторым стал Афганистан (9), третьим – Кыргызстан (4). Далее расположились Ливан (3) и Бутан (1). Для попадания в финальную стадию ЧА показанных результатов сборной КР не хватило.