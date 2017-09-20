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Спорт

Собака сыграла в матче чемпионата Аргентины

Собака сыграла в матче чемпионата Аргентины. И укусила микрофон в послематчевом интервью, сообщает «Медуза».

В матч чемпионата Аргентины между «Сан-Лоренсо» и «Арсеналом» из Саранди вмешалась собака. Когда футболисты собирались подавать угловой, она выбежала на поле и принялась играть с мячом у границы вратарской площади. Игроки отправили мяч к угловому флажку, но собака догнала его и там.

Матч проходил на поле «Сан-Лоренсо» в Буэнос-Айресе. После игры журналисты местного телеканала решили взять у собаки интервью — и она вцепилась в микрофон зубами.

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