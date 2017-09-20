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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на международном турнире по боксу

Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на VI Международном юношеском турнире по боксу, завершившемся 19 сентября в городе Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.

По ее словам, турнир посвящен памяти участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Славы II и III степени, ветерана труда Молдалы Мураталиева. Участвовали более 130 спортсменов из КР, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Разыгрывалось 15 комплектов наград. Казахстанцы взяли «золото» в одной весовой категории, узбекистанцы – в четырех, а наши – в десяти.

Высшую ступень пьедестала почета заняли кыргызстанцы Нурбек уулу Бекжан (40 кг), Анвар Ходжиев (42 кг), Жасурбек Камилов (44 кг), Эрлан Есенкулов (46 кг), Эрмекбай уулу Азамат (50 кг). Также отличились Сатыбалды уулу Сагын (52 кг), Марат уулу Азат (60 кг), Малик уулу Байгазы (66 кг), Эльдияр Жангазиев (75 кг) и Хамит Алиев (свыше 75 кг).

В номинации «За волю к победе» победил Адиль Усенов, а лучшим тренером признан Кенжебек Мусакунов (оба из Бишкека).
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